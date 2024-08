Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs in Steinfeld. Beide Taten passierten in der Nacht auf Samstag. Die Beamten gehen von einem Zusammenhang aus und bitten um Hinweise. In jener Nacht betraten der oder die Täter laut Polizei eine Garage in der Schmiedgasse und stahlen daraus ein E-Bike der Marke Ghost im Wert von fast 5000 Euro. Gegen 4 Uhr hielt sich eine bislang unbekannte Person auf zwei Grundstücken in der Oberen Hauptstraße unberechtigt auf. Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 zu melden.