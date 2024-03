„Wir gratulieren!“ So heißt die Grafik des Landauer Künstlers Xaver Mayer, die er im Auftrag des Lions Clubs Landau erschaffen hat. Zum 750. Stadtjubiläum zeigt sie natürlich Figuren der Stadtgeschichte. Das sind zum Beispiel Graf Emich, der 4. von Leiningen-Landeck, der eigentliche Stadtgründer anno 1260, König Rudolf von Habsburg, der 1274 die Stadtrechte verlieh, der französische Festungsbaumeister Vauban samt gallischem Hahn, der bayrische Löwe als Landauer Wappentier, Kamel und Santa Claus stellvertretend für den Landauer Zoo und Thomas Nast. Ein Teil des Verkaufserlöses des limitierten Kunstdrucks spenden die Lions für soziale Belange. Die Drei-Platten-Radierung im Format 30 mal 40 Zentimeter kann zum Preis von 250 Euro bei Xaver Mayer, Werkstatt in der Ostbahnstraße 18, in Landau, Telefon 06341 84762, der Weinagentur Stephan Pellegrini, Lise-Meittner-Straße 16, in Landau, Telefon 06341 14100 oder unter www.lions-club-landau.de erworben werden.