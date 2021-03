In der Nacht auf Mittwoch wurde im Kurpark eine Parkleuchte beschädigt, ein Mülleimer umgetreten und an einem in der Kurtalstraße geparkten Ford Transit der Außenspiegel abgetreten. Wie die Polizei mitteilt, müssen sich die Taten gegen 1.15 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Im Zusammenhang mit den beiden Taten werden zwei dunkel gekleidete, etwa 20 Jahre alte Personen gesucht. Beide sind schlank. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder Personen machen können, bittet die Polizei, sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.