550 Rebstöcke des Stiftsweinguts in Gleiszellen sind, wie am Wochenende berichtet, von Unbekannten so stark beschädigt worden, dass die Weinernte verloren und unklar ist, ob sich der Wingert wieder erholt. Die Tat hat sich zwischen dem 16. und 27. August ereignet. Ein Teil der Stöcke wurde abgeschnitten, ein anderer mit einer großen Menge eines Herbzids besprüht. Die RHEINPFALZ hat mit den Winzern gesprochen. Diese vermuten, dass ihr Wingert nicht zufällig ausgewählt wurde.

