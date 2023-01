Mitglieder des Zentrums für Technikkultur haben ihre Werkstatt in der Klaus-von-Klitzing-Straße am Samstag verlassen und in der Innenstadt für Aufmerksamkeit gesorgt. Mit dem selbst gebauten blauen Tardis-Bücherschrank der Familie Dotterweich, den Markus Dotterweich, Kai Pelzel und Axel Lodyga durch die Marktstraße auf den Rathausplatz schoben, schmückte der Verein seinen Infostand vor der Adler-Apotheke. Das Interesse sei gut gewesen, obwohl es so kalt war, berichtet Markus Dotterweich. Es seien auch einige Spenden für den Lasercutter eingegangen, für den der Verein ein Crowdfunding gestartet hat. Er möchte junge Leute für Technik interessieren. Im Makerspace können sie tüfteln und Ideen umsetzen. Ein LED-Cube, mit dem Lichtanimationen möglich sind, hat laut Dotterweich am Samstag am Stand besonders interessiert. „Viele waren erstaunt, dass man den selbst bauen kann.“ Möglich ist das beispielsweise jeden Dienstag (außer dem ersten Dienstag im Monat) ab 19 Uhr im Open Space. Jeder ist willkommen. Wie Dotterweich erzählt, zählt der vier Jahre alte Verein inzwischen fast 100 Mitglieder. Unter den Fördermitgliedern seien einige Ausbildungsbetriebe, Ausfluss des Nachwuchsmangels im technischen Bereich.

Info



https://ztl.space/