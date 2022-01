Wie viele Menschen leben in Deutschland – und wie wohnen und arbeiten sie? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, wird in Deutschland alle zehn Jahre eine Volkszählung, ein Zensus, durchgeführt. In diesem Jahr ist es wieder so weit. In erster Linie werden zwar Daten aus Verwaltungsregistern genutzt, wichtige Eckdaten werden jedoch durch persönliche Befragungen auf Stichprobenbasis erhoben. Die Stadt sucht Helfer für diese Aufgabe zwischen Mai und August. „Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Kommunen beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um hierfür auf verlässliche Basiszahlen zurückgreifen zu können, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig“, erklärt Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Die Helfer befragen Bürger nach einer Schulung im Frühjahr ab Mitte Mai. Sie besuchen die in der Stichprobe ausgewählten Anschriften und erfassen die Daten mit einem (Online-)Fragebogen. Mit Blick auf die Corona-Pandemie ist es möglich, dass das Statistische Landesamt diese Vorgabe ändert und die Befragungen am Telefon durchgeführt werden, teilt die Verwaltung mit.

Info



Wer sich bewerben möchte, findet online unter www.landau.de/zensus den Bewerbungsbogen und weitere Informationen.