Seit rund drei Monaten laufen die Befragungen für den Zensus 2022, also eine stichprobenartige statistische Erhebung, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Die persönlichen Befragungen der Haushalte und Menschen in Wohnheimen sind größtenteils abgeschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit. Ein kleiner Teil der bereits interviewten Bürger werde nun jedoch erneut für ein kurzes persönliches Interview kontaktiert. Landesweit betrifft dies etwa 15.600 zufällig ausgewählte Personen, in Landau rund 270. Die Wiederholungsbefragung ist EU-weit vorgeschrieben und dient der nachträglichen Qualitätsbewertung der Ergebnisse. Die Angaben aus der Wiederholungsbefragung werden mit den vorher gemachten Angaben abgeglichen. Die Wiederholungsbefragung läuft etwa bis Anfang November. Die Interviewer erfragen Namen und Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum und ob neben der Hauptwohnung eine weitere Wohnung in Deutschland bewohnt wird. Wie bei der ersten Befragung besteht auch bei der etwa fünf Minuten dauernden Wiederholungsbefragung eine gesetzliche Auskunftspflicht. Fragen hierzu beantwortet die Erhebungsstelle Zensus der Stadt Landau per E-Mail an zensus.info@landau.de oder telefonisch unter 06341 131850. Weitere Informationen zur Befragung sind online unter www.zensus2022.de zu finden.