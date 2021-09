Wie viele Menschen leben in Deutschland? Wie wohnen und arbeiten sie? Gibt es genügend Wohnungen, werden mehr Schulen, Studienplätze oder Altersheime benötigt? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, wird in Deutschland alle zehn Jahre eine Volkszählung durchgeführt. Im kommenden Jahr ist es wieder so weit – und in Landau haben die Vorbereitungen für den Zensus 2022 bereits begonnen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Oberbürgermeister Thomas Hirsch bestellte nun Britta Fröhlich und Daniela Schulze zu den Leiterinnen der neu eingerichteten kommunalen Erhebungsstelle. Stellvertreter ist Jürgen Geyer. „Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Kommunen beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig“, so Hirsch. Beim Zensus 2022 werden in erster Linie Daten aus den bestehenden Verwaltungsregistern genutzt, sodass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft leisten muss. Diese registergestützte Bevölkerungszählung wird jedoch durch stichprobenartige Haushaltsbefragungen ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Zensus von 2021 auf 2022 verschoben.