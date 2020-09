Gastronomen in Landau werden zur Außenbewirtschaftung keine Zelte oder Pavillons aufstellen dürfen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Angesichts der bevorstehenden kälteren Jahreszeit machen sich viele Gastwirte Gedanken, wie sie Kundschaft halten können. Gegen Heizpilze hat die Stadtverwaltung nichts einzuwenden. Das Ordnungsamt werde vermehrt angefragt, was erlaubt sei und was nicht. Pavillons und Zelte seien nicht Gegenstand der Sondernutzungserlaubnis des Landes und deshalb nicht zugelassen. Wetter- und Sonnenschutz wie Schirme, die auch im Sommer genutzt worden seien, sind erlaubt. Das Ordnungsamt unterstreicht, dass zwischen den Tischen immer eineinhalb Meter Abstand eingehalten werden müssen. Auch im Lokal. Trennvorrichtungen zwischen den Tischen – zum Beispiel aus Plexiglas, die als Spuckschutz aufgestellt werden oder von der Decke hängen – heben diese Vorgabe nicht auf.