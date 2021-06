Achtung, jetzt gilt´s: Das Standesamt der Stadt Landau ermöglicht einmal im Monat Trauungen an Samstagen – so auch im kommenden Jahr. Dafür kann – oder wenn man auf Nummer sicher gehen will: muss – man sich ein Jahr im Voraus anmelden. In den beliebtesten Hochzeitsmonaten Mai bis Oktober gibt es samstags jeweils sogar sechs statt vier Termine (im Stundentakt mit Startzeiten von 10 bis 15 Uhr). Das sind die Gelegenheiten: 22. Januar, 12. Februar, 12. März und 9. April (jeweils Beginn um 10, 11, 12 oder 13 Uhr), 14. Mai, 25. Juni, 16. Juli, 20. August, 17. September und 8. Oktober

(im Stundentakt mit Start von 10 bis 15 Uhr), 12. November und 10. Dezember (wieder je vier Termine ab 10 Uhr). Der Wunschtermin kann jeweils ein Jahr im Voraus ab dem ersten Tag des gewünschten Monats reserviert werden. So kann beispielsweise ein Trautermin für den 16. Juli 2022 ab Donnerstag, 1. Juli 2021 per E-Mail an standesamt@landau.de reserviert werden. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.landau.de.