Ein Zehnjähriger aus Landau ist am Freitag, 7.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Kraftgasse und Queichheimer Hauptstraße in Queichheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die beteiligte Autofahrerin einfach davon. Der Junge wollte mit seinem Fahrrad in den Kreuzungsbereich fahren. Gleichzeitig fuhr eine wohl 50-jährige Autofahrerin rückwärts in die Kraftgasse. Beim Zusammenprall stürzte das Kind vom Rad und verletzte sich am linken Unterarm. Die Frau fuhr vermutlich einen blauen Kleinwagen mit Landauer Kennzeichen. Sie hat kurze, weiße Haare. Die Polizei bittet um Hinweise zur Fahrerin unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.