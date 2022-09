Im Oktober wird das Haus der Begegnung in Herxheim zehn Jahre alt. Deshalb werden dort mehrere Veranstaltungen für alle Altersgruppen angeboten. Am 5. Oktober wird es von 14.30 bis 19 Uhr einen Spieltreff der Generationen geben. Als zweite Veranstaltung wird am 11. Oktober ein Erzählabend unter dem Motto „Freundschaft überwindet Grenzen“ angeboten, in dem Walter Adam aus Herxheim über seine Freundschaft zum ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk berichten und Fotos zeigen wird. Voraussichtlich wird es einen Live-Stream mit dem Botschafter oder eine Video-Botschaft geben. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt frei, um eine Spende für die Tafel Herxheim wird gebeten. Anlässlich des 13. Europäischen Filmfestes der Generationen, bei dem Filme über das Älterwerden gezeigt werden, läuft am 20. Oktober der Film „Max und die wilde 7“ im Haus der Begegnung. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.