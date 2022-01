Die Frauenklinik im Vinzentius-Krankenhaus freut sich über die erste Geburt 2022. Das Neujahrsbaby heißt Levi und kam um 8.14 Uhr „raketenartig schnell die Welt“, wie das Haus mitteilt. Der Junge wog 3200 Gramm und wurde und konnte noch am selben Tag mit seinen Eltern Michelle und Bernd Stadler nach Hause. 16 Monate zuvor hatte Levis großer Bruder im Vinzentius-Krankenhaus das Licht der Welt erblickt.

Nach Angaben der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Vinzentius-Krankenhaus wurden dort im vergangenen Jahr 1256 Kinder geboren, darunter zehn Zwillingspärchen. Die Landauer Geburtshilfe ist die einzig verbliebene in der Südpfalz. Durch die angeschlossene Kinderklinik ist das Haus Landau auch auf Mütter und Frühchen mit einer Diabeteserkrankung spezialisiert.

Während der Geburt betreuen die Hebammen maximal zwei bis drei Frauen parallel, so dass für die werdenden Mütter die bestmögliche Versorgung sichergestellt werden könne, heißt es in einer Pressemitteilung. Die freiberuflichen Hebammen arbeiten in einem Dienstbelegungssystem. Die jüngste Hebamme verfüge über elf Jahre Berufserfahrung.