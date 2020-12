Die Gesundheitsämter der Südpfalz melden 184 neu registrierte Covid-19-Fälle seit der letzten Veröffentlichung vom 23. Dezember, davon 103 im Kreis SÜW und in Landau sowie 81 im Kreis Germersheim. Zehn ältere und betagte Menschen sind an oder mit Corona gestorben, je fünf im Bereich des jeweiligen Gesundheitsamtes. Die Zahl der Toten in der Südpfalz, die im Zusammenhang mit Corona gezählt werden, erhöht sich auf 104.

Der Inzidenzwert – also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – liegt in Landau bei 93.9, im Kreis SÜW bei 124.9, im Kreis Germersheim bei 93.8. Die Angaben der Landesregierung beruhen auf den Daten vom 27. Dezember, 11.40 Uhr.

Der aktuelle Stand in den Verbandsgemeinden an der Südlichen Weinstraße: Annweiler: 181 Personen (144 davon gesundet, 5 verstorben), Bad Bergzabern: 346 (258/7), Edenkoben: 262 (214/1), Herxheim: 264 (192/6), Landau-Land: 151 (114/8), Maikammer: 80 (59), Offenbach: 158 (129/1). In Landau sind von 626 Infizierten 499 wieder gesund; 6 sind gestorben.