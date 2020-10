Die Corona-Pandemie breitet sich in der Südpfalz weiter aus: Die Gesundheitsämter melden insgesamt zehn neue Fälle – zwei im Kreis Südliche Weinstraße, zwei in der Stadt Landau und sechs Kreis Germersheim. Seit Beginn der Krankheitswelle sind insgesamt 300 Menschen in Landau und SÜW infiziert worden, 271 sind wieder gesund, sechs gestorben, also 45 noch akut krank. Im Landkreis Germersheim sind insgesamt 399 infiziert worden, 348 wieder gesund, sechs gestorben und 45 noch akut krank.