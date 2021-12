Erneut hat die Polizei Edenkoben an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen den Verkehr kontrolliert. Dort ereignen sich immer wieder schwere Unfälle, weshalb die Polizei auf diese Örtlichkeit ein besonderes Augenmerk legt. Zudem ist an dieser Stelle aufgrund der Umleitung für die Ortsdurchfahrt Edesheim derzeit ein erhöhtes Fahrzeugaufkommen zu verzeichnen. Am Dienstag wurden laut Polizei innerhalb einer Stunde zehn Fahrer wegen Missachtung des Stoppschilds sanktioniert.