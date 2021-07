In der Südpfalz sind von Montag auf Dienstag zehn Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden, vier im Kreis Germersheim und sechs im Landkreis Südliche Weinstraße. Nach Mitteilung der Kreis- und Stadtverwaltungen beträgt die Inzidenz (Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) jetzt 19,2 in Landau (Vortag: 25,6), 17,2 (10,9) an der Südlichen Weinstraße und 19,4 (14) im Kreis Germersheim. Der Landeswert beträgt 12,1 (11,7).

Neu betroffen sind die Kindertagesstätte Kleine Reblaus in Walsheim-Knöringen, wo nach einer Erzieherin nun auch ein Kind positiv getestet wurde. Die Kontaktermittlungen dauern noch an. An der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße am Standort Bad Bergzabern ist das Virus bereits Ende vergangener Woche bei einem Schüler festgestellt worden. Auch dort dauern die Kontaktermittlungen noch an.

Der sogenannte R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, liegt laut Corona-Warn-App bei 1,24.