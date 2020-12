Der 37-jährige Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße, der als Zechpreller in die Schlagzeilen geraten ist, wird in einer psychiatrischen Einrichtung bleiben. Das Urteil der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Landau vom 4. September ist rechtskräftig, wie Gerichtssprecher Robert Schelp mitteilt. Der Verteidiger des Mannes hat die Revision zurückgenommen. Der 37-Jährige hatte im Laufe der letzten Jahre Hunderte von Straftaten im Zustand der Schuldunfähigkeit wegen einer ursprünglich drogenbedingten Psychose begangen. Oft ließ er Kleinigkeiten wie Zigaretten, Kaffee, auch mal Kontaktlinsen und Kleidung mitgehen. Zahlen wollte er nicht oder aber mit untauglichen Karten. Der Mann trat meist aggressiv und teils auch gewalttätig auf. Weil der 37-Jährige seit mindestens zehn Jahren unter paranoid halluzinatorischer Schizophrenie leidet, könne er nicht bestraft werden, stellte das Gericht im September fest. Er sei aber auch nicht komplett schuldunfähig. Deshalb die Einweisung in den Maßregelvollzug.