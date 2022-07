Ein noch unbekannter, männlicher Gast hat in der Nacht vom Samstag in einer Diskothek in der Albert-Einstein-Straße in Landau die Zeche geprellt. Laut Polizei verließ er gegen 3.20 Uhr den Club über eine Notausgangstür, ohne seine Getränkekarte zu bezahlen. Doch seine Flucht wurde von einer Videokamera des Nachtclubs aufgezeichnet, und es wurden Fotos angefertigt. Die Ermittlungen dauern an.