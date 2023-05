Die Bürgermeisterwahl im Ratsaal des Rathauses wurde auch im Livestream übertragen. In der Spitze haben 174 Zuschauer das Angebot genutzt, auf diesem Weg dabei sein zu können. Die höchste Besucherquote verzeichnete die Verwaltung nach 70 Minuten, also während der Auszählung der Stimmen. Auf den Weg ins Rathaus hatten sich 50 bis 60 Besucher gemacht. Die Verwaltung hatte vorgesorgt und auch Lautsprecher zur Übertragung aus dem Saal ins Foyer gestellt. Gewählt wurde mit 25:18 Stimmen der hauptamtliche Beigeordnete Lukas Hartmann (Grüne). Er wird dem SPD-Mann Maximilian Ingenthron im Januar auf den Posten des Bürgermeisters folgen. Ingenthron scheidet am Jahresende nach acht Jahren aus der Stadtspitze aus.