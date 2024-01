Zu einer Unfallflucht ist es am Samstagmorgen in der Landkommissärstraße in Landau gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Lkw-Fahrer vermutlich versucht in der Einmündung zum Bornheimer Weg zu wenden oder er sei beim Rangieren am Zaun des THW-Geländes hängengeblieben, hieß es. Der Zaun wurde auf einer Länge von etwa zehn Metern beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.