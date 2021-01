2500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Autofahrer verursacht, als er am Dienstag gegen 12 Uhr in Herxheim mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam und einen Zaun beschädigte. Wie die Polizei mitteilt, haute er danach einfach ab, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich in der Straße Am Kleinwald im Einmündungsbereich Zum Bruchweg. Bei dem Auto des Unfallverursachers soll es sich um einen älteren olivgrünen Mercedes gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.