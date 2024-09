Auch am Samstag wieder locken Clowns, Stelzenläuferinnen oder Zauberer in die Landauer Innenstadt. Die Aktion „Zauberhaftes Landau“ läuft in der Fußgängerzone von 11 bis 15 Uhr, teilt die Stadtverwaltung mit. Bei den Aktionstagen aus der Feder der Inhaberinnen der Läden Annas Landpartie, Weltherz und Bodymed in Zusammenarbeit mit Gloria Kulturpalast-Inhaber Peter Karl alias Ted Louis gibt es neben den genannten Aktionen unter anderem Kinderschminken, T-Shirt-Bemalen und Clownsauftritte. Wer am Samstag keine Zeit hat, hat am 20. Oktober noch mal Gelegenheit, das „Zauberhafte Landau“ zu erleben. Weitere Infos gibt’s im Netz unter landau-tourismus.de.