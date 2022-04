Das Kinderzaubertheater Phänomenal mit Dennis Rush kommt zu einem Gastspiel am Sonntag, 24. April, um 11, 14 und 16 Uhr ins Gemeindehaus der protestantischen Stiftskirchengemeinde (Stiftsplatz 9) nach Landau. Gezeigt wird das Stück „Die verzauberte Safari“, in der eine gedankenlesende Orang-Utan Dame namens Conchita, ein Gewinnspiel mit einem Zebra, ein akrobatischer Goldfisch, eine verschwindende Elefantendame und die Zauberhasen Herr Schwarz und Herr Weiss vorkommen, sowie als Höhepunkt ein wagemutiger Stunt „mit dem einzigen trainierten Floh Deutschlands“. Die interaktiven Aufführungen sind nach Angaben der Veranstalter für Kinder ab zwei Jahren geeignet und dauern 50 Minuten. Am Ende der Vorstellung soll jedes Kind einen Zaubertrick gelernt haben, den es zu Hause mit Alltagsgegenständen nachzaubern kann. Reservierung unter Telefon 0171 8352934 wird empfohlen.

Dennis Rush (37) stammt aus dem Landkreis Karlsruhe, wurde im Schweizer Circus Harlekin ausgebildet und ist schon in vielen großen Zirkussen aufgetreten. 2019 hat er sein Kinderzaubertheater Phänomenal gegründet.