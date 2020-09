Unbekannte haben am „Zaster-Laster“ der VR-Bank Südpfalz auf dem Alten Messplatz zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, Sachschaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, drückten sie derart auf die Fahrerscheibe, dass die Befestigung beschädigt wurde. Der Schaden wird auf rund 100 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.