Das Insolvenzverfahren um die Zandonella GmbH, die Sandro Zandonella 2013 mit zwei Geschäftspartnern zum für eine Bio-Eislinie gegründet hatte, ist nach rund zehn Jahren nun endgültig beendet. Darauf wurde in den Registerbekanntmachungen hingewiesen. Die Produktionskosten für das von der GmbH hergestellte Bio-Eis seien damals angesichts der geringen Margen zu teuer gewesen, berichtet Zandonella. Deshalb habe man für diese Gesellschaft bereits 2016 einen Insolvenzantrag gestellt.

Nicht betroffen davon sind die Eiscafés, die Zandonella zusammen mit Martin Kolb mit der Z+K Eismanufaktur GmbH unter anderem in Landau betreibt.