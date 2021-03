Die Feiern waren zwar kleiner als gewöhnlich, die Freude aber ungebrochen groß: An den Landauer Schulen haben die Abiturienten ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Zahlen und Preisträger im Überblick, soweit sie uns bekannt sind.

Es muss alles ein bisschen anders laufen bei den diesjährigen Zeugnisübergaben fürs Abitur. Um den frischgebackenen Abiturienten corona-konform ihre Zeugnisse übergeben zu können, mussten Eltern, Freunde und Co. draußen bleiben. Übers Internet konnten sie den großen Moment aber dennoch miterleben.

Eduard Spranger Gymnasium

59 Schüler des Eduard Spranger Gymnasium (ESG) konnten sich über das Abitur freuen. Die Zeugnisse wurden in vier Kleingruppen übergeben. Einen Spitzenabschluss mit der Traumnote 1,0 legte Laura Schad ab. Fast ein Drittel der Absolventen sicherte sich die Eins vor dem Komma.

Für besondere Leistungen wurden am ESG ausgezeichnet: Lina Altvater (Sozialkunde), Vanessa Höhl (Deutsch und Philosophie), Janno Jens (Besonderes Engagement in der Schule, Informatik, Chemie und Physik), Maya Nitschke (Darstellendes Spiel), Laura Schad (Bestes Abiturzeugnis, Mathematik, Englisch, Scheffel-Preis im Fach Deutsch), Daniel Schwab (Informatik), Lavinia Silzle (Französisch), Alexander Stephan (Englisch), Mathea Wegner (Bildende Kunst), Helena Wetzel (Coubertain Medaille in Sport), Lilli Wiese (Zonta Preis Naturwissenschaften für Biologie), Marco Wind (Darstellendes Spiel).

Max-Slevogt-Gymnasium

73 Abiturzeugnisse wurden in diesem Jahrgang am Max-Slevogt-Gymnasium (MSG) ausgestellt. Neun Abiturienten legten das deutsch-französische Abitur Abi-Bac ab. 30 Absolventen glänzten mit einem Einserschnitt, Jacobus Spall und Leon Tussinger sogar mit 1,0. Tussinger sicherte sich zudem den DFG-Preis für besondere Leistungen in Französisch. Spall räumte neben dem Pierre-de-Coubertin-Abiturpreis des Landessportbundes Rheinland-Pfalz auch noch den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker in Chemie ab.

Das Exzellenzlabel CertiLingua für mehrsprachige, europäische und internationale Kompetenzen wurde Mattis Schäfer und Camille Wambsganß verliehen. Schäfer gewann zusätzlich für seine Leistungen im Abi-Bac-Bereich den DFG-Preis, Wambsganß den Abiturientenpreis des Verbandes Biologie, Biowissenschaften, Biomedizin. Für seine vorbildliche Haltung und seinen beispielhaften Einsatz in der Schule wurde Jona Reiser geehrt.

Weitere Preisträger am MSG: Robin Völbel (Preis der Landesmusikakademie, Preis des Vereins Deutsche Sprache im Fach Deutsch, Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Physik), Johann Bader und Clara Janke (besondere Leistungen im Fach Bildende Kunst), Thomas Rinck (Preis des Landesverbandes Rheinland-Pfalz im Deutschen Altphilologenverband für herausragende Leistungen in Latein), Moritz Renner (Scheffelpreis in Deutsch), Lucas Berndt (Preis der Mathematik der Deutschen Mathematiker Vereinigung), Torsten Herzenstiel (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft sowie Preis der Stiftung Pfalzmetall für Leistungen in Physik), Jona Reiser (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Physik), Hannes Eichhorn (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker in Chemie, WISO-Preis der Sparkasse SÜW), Julia Job (Zonta-Preis des Zonta-Clubs Landau Südpfalz für besondere Leistungen im naturwissenschaftlichen Bereich), Mirko Heintz (WISO-Preis der Sparkasse SÜW).

Otto-Hahn-Gymnasium

Aufgeteilt auf vier kleine Feiern erhielten insgesamt 97 Abiturienten des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) ihr Zeugnis. Elina Ulrich, David Doll, Ben Eppers und Tim Schnell erreichten alle ein Gesamtergebnis von 1,0. Schnell sicherte sich das Spitzenabitur in Französisch, Eppers in Geschichte und Doll in Biologie. Zudem ging der Preis der Literarischen Gesellschaft im Fach Deutsch an Doll. Cosmo Deutsch erhielt den Preis des Bildungsministeriums für sein jahrelanges soziales Engagement.

Weitere Ausgezeichnete am OHG: Jonas Förster (Preis des Vereins für deutsche Sprache für das beste Abitur Deutsch), Alexandra Kober (bestes Abitur Englisch), Katharina Froeck, Melanie Hatzenbühler (besondere Leistungen Musik) und Lennart Paul (besondere Leistungen Musik, WISO-Preis der Sparkasse für das beste Abitur in Sozialkunde), Luca Braun (Coubertin-Medaille des Landessportbundes für herausragende Leistungen im Fach Sport), Adrian Gauly und Luca Feßenmayrer (Preise der Stiftung Pfalzmetall und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für die besten Abiturarbeiten im Fach Physik), Alexandra Rong (Zonta-Preis des Zonta-Clubs Landau Südpfalz für besondere Leistungen im naturwissenschaftlichen Bereich), Benjamin Marwitz und Yannick Schehl (bestes Abitur Chemie), Lukas Lauth (Preis der Deutschen Mathematiker Vereinigung für das beste Abitur in Mathematik), Lisa Schmidt (besondere Leistungen im Fach Ethik), Felix Durchdewald (von der Hornbach-Holding gestifteter Preis für das beste Abitur in Informatik), Gustav Lampe (Preis der Kleinen Bühne Landau für herausragende Leistungen im Darstellenden Spiel), Leonie Kramer (Preis im Fach Bildende Kunst).

Maria-Ward-Schule

Die Maria-Ward-Schule (MWS) in Landau ist eines von zwei bischöflichen Gymnasien im Bistum Speyer. Die Abschlusszeugnisse erhielten die 81 Abiturienten in einem Gottesdienst. Aufgrund der Corona-Einschränkungen war die Teilnehmerzahl allerdings auf 100 Personen begrenzt – Eltern und die meisten Lehrer waren per Livestream zugeschaltet. Lovisa Matros wurde für ihr soziales und politisches Engagement mit dem Maria-Ward-Preis geehrt. Sie hat unter anderem Kleidertauschbörsen organisiert.