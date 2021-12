Das Café Cosmo in Landau geht einen eigenen Weg der Preisgestaltung: Jeder Kunde zahlt so viel, wie er möchte. Die Betreiber Laurin Dreßel und Kevin Steppler setzen bei ihrem Konzept der „solidarischen Preise“ darauf, dass es sich schon ausgleichen wird, wenn der eine mehr und der andere weniger gibt. Zur Orientierung geben sie Richtpreise an, sicher ist sicher.

