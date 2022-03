Von Mittwoch auf Donnerstag sind in der Südpfalz 677 neue Corona-Infektionen nachgewiesen worden: 259 im Kreis Südliche Weinstraße, 125 in Landau und 293 im Kreis Germersheim, also deutlich weniger als am Vortag. Die Inzidenzen sinken nur langsam; im Kreis SÜW hat es sogar noch einen leichten Anstieg gegeben. Die Werte liegen jetzt bei 1329,4 im Kreis Germersheim, 864,8 an der Südlichen Weinstraße und 839,7 in Landau. Die landesweite Hospitalisierungsrate (wie viele Menschen mussten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus) liegt bei 6,36.