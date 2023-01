Die Zahl der Arbeitslosen hat sich zum Ende des Jahres 2022 sowohl in der Stadt als auch im Landkreis kaum verändert. In Landau waren im Dezember 1332 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet, wie die Agentur mitteilt. Das waren vier (0,3 Prozent) weniger als im November und 41 (3,0 Prozent) weniger als im Dezember des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote blieb gegenüber dem Vormonat unverändert bei 5,0 Prozent. Im Dezember 2021 lag sie bei 5,2 Prozent. Im Landkreis Südliche Weinstraße waren im Dezember laut Agentur 2568 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 24 (0,9 Prozent) mehr als im November und 246 (10,6 Prozent) mehr als im Dezember des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit gegenüber dem Vormonat von 4,1 Prozent auf 4,2 Prozent gestiegen. Im Dezember des Vorjahres lag sie bei 3,8 Prozent.

Auf das ganze Jahr 2022 gesehen, gab es weniger Arbeitslose. „Im Jahresdurchschnitt 2022 hatten wir in der Region 11.219 Arbeitslose, das sind 785 oder 6,5 Prozent weniger als 2021“, erklärt Konrad Stephan, Geschäftsführer Operativ der Landauer Arbeitsagentur. Dabei sei die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den beiden Jahreshälften unterschiedlich gewesen. Während von Januar bis Mai ein deutlicher Rückgang verzeichnet werden konnte, stieg die Zahl der Arbeitslosen ab Juni wieder deutlich an. „Ab diesem Zeitpunkt übernahmen die Jobcenter die Betreuung der ukrainischen Geflüchteten, was knapp 1000 zusätzliche Arbeitslose mit sich brachte“, begründet Stephan. Ab September sei die Zahl wieder gesunken.

Deutlich gestiegen ist bis Mitte 2022 die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Bis zum 30. Juni waren es laut Agentur 154.705 Frauen und Männer mit Arbeitsort im Arbeitsagenturbezirk Landau (Städte Landau und Neustadt sowie Landkreise SÜW, Germersheim und Bad Dürkheim). Das waren 2318 (1,5 Prozent) mehr als im Vorjahr.