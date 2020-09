Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum August um rund 690 gesunken. Das teilt die Agentur für Arbeit Landau mit. Aktuell sind 13.089 Arbeitslose beim Arbeitsamt und den Jobcentern in der Region registriert. Die Arbeitslosenquote sinkt auf 4,9 Prozent. Damit ist erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen im wirtschaftlichen Bereich die Arbeitslosenzahl wieder zurückgegangen. Im Vergleich zum August waren dies 689 Menschen oder fünf Prozent weniger. Der Vergleich zum Vorjahresmonat fällt hingegen ungünstiger aus: Damals waren rund 2900 Menschen oder 28,5 Prozent weniger von Arbeitslosigkeit betroffen, heißt es in der Mitteilung. Die Arbeitslosenquote sinkt von 5,2 Prozent im August auf aktuell 4,9 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 3,9 Prozent. „Nach dem massiven Anstieg der Anzahl der Arbeitslosen seit April dieses Jahres und dem üblichen saisonalen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Sommer scheint sich der Arbeitsmarkt in unserer Region wieder zu festigen“, sagt Christine Groß-Herick, Leiterin der Arbeitsagentur Landau. Auch die Zahl der Personen, für die Kurzarbeit angezeigt wird, geht nach dem starken Anstieg im März und April weiter zurück. Vom 1. bis einschließlich 24. September wurde für 190 Personen Kurzarbeit angezeigt.