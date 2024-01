Mit Sekt und Crackern eröffnen Claudia Kirst und Heike Schwamm am Samstag um 11 Uhr ihr neues Studio „Yoga am Ufer“ in den Uferschen Höfen, Husarengasse 5, in Landau. Am 29. Januar starten die Kurse. Kirst und Schwamm sind keine Anfängerinnen. Sie haben sich vor zehn Jahren bei der Ausbildung zu Yoga-Lehrerinnen kennengelernt. Kirst hat seitdem Kurse im Haus der Familie angeboten, Schwamm beim Turnverein Queichheim. Informationen auf der Homepage unter www.yoga-am-ufer.de.