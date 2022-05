Entspannung finden und damit gleichzeitig etwas Gutes für andere tun – diese Möglichkeit bietet die Landauer Yoga-Lehrerin Birgit Yamuna Mohl am Freitag, 20. Mai, an. Der Krieg in der Ukraine mache sie, wie viele andere Menschen auch, sehr betroffen und traurig, schreibt Mohl der RHEINPFALZ. Viele müssten fliehen. „Was passiert mit den Kindern, die keine Mütter haben, mit denen sie flüchten könnten?“, fragt Mohl. Sie arbeite im Frühförderzentrum in Queichheim mit verhaltensauffälligen und behinderten Kindern, weshalb sie die Gedanken an die hilflosen Kinder umso trauriger machten. Gespräche mit Teilnehmern ihrer Yoga-Kurse hätten gezeigt, dass viele das Bedürfnis hätten, sich auszutauschen und zusammenzustehen, was ihnen etwas Angst nehme und Stärke gebe.

1ß Euro Mindestspende

Aus diesem Grund lädt Mohl am 20. Mai um 18 Uhr zur Benefiz-Yoga-Stunde zur Unterstützung der SOS-Kinderdörfer in der Ukraine ein. Die Maria-Ward-Schule, die Mohl schon einmal bei einer Hilfsaktion unterstützt hat, hilft wieder und stellt die Turnhalle im Savoyenpark in Landau zur Verfügung. Dort haben bis zu 150 Personen Platz. Mohl bittet um eine Mindestspende von je 10 Euro pro Teilnehmer.