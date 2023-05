Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er zählt zu den kuriosen Feiertagen in unserem Kalender: der Weltyogatag. Immer am 21. Juni verneigen sich Tausende Menschen aller Herren Länder gemeinsam vor der Sonne. Auch ein Landauer Studio will den Tag mit Yogis im Goethepark feiern. Was steckt hinter dieser Tradition?

Eines vorweg: Ich bin kein spiritueller Mensch. Gesungene Mantren, wie das Om beim Yoga, sind mir fremd. Menschen, die sich in Parkanlagen verbiegen, finde ich skurril. Wenn am Weltyogatag sich Tausende