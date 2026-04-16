Bei über 120 Ausstellern auf der Ausbildungs- und Hochschulmesse „Startklar“ können sich junge Menschen am Freitag, 24., und Samstag, 25. April, in der Jugendstil-Festhalle in Landau ein Bild von verschiedenen Berufen und Studiengängen machen. Auch die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ist wieder mit dabei, wie sie mitteilt. Schülerinnen und Schüler sowie Ausbildungs- und Studieninteressierte, die wissen möchten, welche Chancen und Perspektiven die Kreisverwaltung SÜW als Arbeitgeberin bietet, könnten sich am Freitag zwischen 10 und 15 Uhr am Stand 39 informieren. Die Kreisverwaltung bietet laut eigenen Angaben eine Ausbildung zur und zum Verwaltungsfachangestellten sowie die Dualen Studiengänge Bachelor of Arts „Verwaltung“ und Bachelor of Arts „Soziale Arbeit“ an. Weitere Infos unter www.suedliche-weinstrasse.de/ausbildung.