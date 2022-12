Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Susanne Burgdörfer, Leiterin des Hauses der Familie in Landau, haben symbolisch einige Geschenke an die Vertreter der sozialen Einrichtungen überreicht, die an der Kinderwunschbaum-Aktion beteiligt waren. Die rund 400 Wunschkarten, die am Kinderwunschbaum auf dem Landauer Rathausplatz hingen, stammten von Mädchen und Jungen aus bedürftigen Familien, welche in verschiedenen sozialen Einrichtungen in der Stadt betreut werden. Die Kinder konnten auf ihrer Karte einen Wunsch im Wert von bis zu 30 Euro notieren. Unterstützt wird die Aktion neben dem Haus der Familie auch vom städtischen Jugendamt, dem Kinderschutzbund, dem Caritas-Zentrum, dem Diakonischen Werk, dem Stadtteilbüro Landau-Süd und der Jugendhilfe Jona. Weitere Kooperationspartner sind das Spielwarenfachgeschäft „Wunschträume“ in der Königstraße sowie die Adler-Apotheke am Rathausplatz, in der eine Sammelstelle für die Geschenke eingerichtet war. Die Stiftung von Kabarettist Christoph Sonntag führt die Kinderwunschbaum-Aktion im Zuge des Projekts „Sternchenfänger“ durch – und sorgt dafür, dass im Fall der Fälle kein Wunsch am Baum unerfüllt bleibt.