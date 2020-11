Gemeinsam mit dem Verein Silberstreif gegen Altersarmut in Landau bittet der Real-Markt wieder um Spenden für Bedürftige. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie treffen Menschen, die ohnehin schon auf Unterstützung angewiesen sind, besonders hart, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Um diesen hilfsbedürftigen Personen ein freudiges Weihnachtsfest zu ermöglichen, führt Real auch in diesem Jahr die Wunschbaum-Aktion durch. Der Baum steht wieder im Eingangsbereich des Marktes in der Dammühlstraße 11 in Landau. Es ist der 20. Wunschbaum in Folge. Die Wünsche der Senioren hängen an bunten Papierkugeln im Baum. Alle Kunden sind eingeladen, die Initiative mit Spenden zu unterstützen. „Die Wunschbaumaktion ist ein ganz einfacher Weg, etwas Gutes zu tun und Menschen eine Freude zu machen. Einfach eine Karte dem Baum entnehmen, den Wunsch erfüllen und das Geschenk an unserem Service-Center abgeben“, betont Real-Geschäftsleiterin Heike Hohlfeld. Alle Geschenke, die bis zum 15. Dezember bei Real abgegeben werden, will Hohlfeld pünktlich zum Weihnachtsfest an Silberstreif übergeben.