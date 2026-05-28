Die Klingbachschule hat einen neuen Schulleiter: Fabian Möschter steht seit Februar offiziell an der Spitze der Grundschule. Was er für seine Schüler und Lehrer plant.

Für Möschter ist es eine besonders ehrenvolle Aufgabe, denn mit Ausnahme einer kurzen Zwischenstation in Bad Bergzabern hat der 42-jährige Familienvater seine gesamte berufliche Laufbahn an dieser Schule verbracht. 2010 kam er als Referendar an die Klingbachschule. Nach seinem Studium der Grundschulpädagogik und Germanistik in Landau und Trier absolvierte er in Billigheim-Ingenheim und am Studienseminar in Rohrbach seine praktische Lehrer-Ausbildung. Kurz danach erhielt er seine erste Planstelle, war Klassenleiter und später Vorsitzender des Personalrats. Seit 2025 führte er die Schule kommissarisch, ehe er nun zum Rektor ernannt wurde.

Die Klingbachschule bezeichnet er als seine „Herzensschule“, die für ihn weit mehr als ein Ort der Leistung ist. Die Schüler sollen gerne in die Schule kommen, sie sollen sich angenommen und wertgeschätzt fühlen. Auch wenn manchem Kind das Lernen nicht leicht falle, müsse es die Freiheit haben, sein volles Potenzial zu entfalten: „Schule muss Kindern zeigen: Ich werde gesehen. Ich kann etwas“, erklärt Möschter seine Pädagogik – wohlwissend, dass eine Bildungseinrichtung natürlich auch an Regeln gebunden ist. Während er als Klassenleiter für 22 Schülerinnen und Schüler zuständig war, trägt er seit seinem Amtsantritt die Verantwortung für rund 205 sowie etwa 30 Kollegen – Tendenz steigend, weil die Klingbachschule aufgrund eines Neubaugebiets im Dorf in absehbarer Zeit dreizügig sein wird.

Digitalisierung längst im Schulalltag angekommen

Den Wunsch, Schulleiter zu werden, hegte Möschter schon während seines Referendariats. Geprägt habe ihn dabei besonders Andreas Hüther, der frühere Schulleiter der Klingbachschule, den er als wichtiges pädagogisches und menschliches Vorbild bezeichnet. Sich selbst beschreibt der neue Rektor als „kreativ, kooperativ und neugierig“. Zwar seien seine Aufgaben vielfältiger als früher – Stichwort Bürokratie –, aber er könne sich jetzt auch „austoben“, indem er neue Lehrmethoden einführt. Als Beispiel nennt er das Projekt „Stufencluster“, bei dem Lehrkräfte und Schüler klassenübergreifend zusammenarbeiten.

Ein weiteres wichtiges Thema ist für Möschter die Digitalisierung. Weil sich die Gesellschaft ändert, müsse sich auch Schule ändern, ist er überzeugt. Deshalb sei die Digitalisierung im Schulalltag längst angekommen, denn der klassische Unterricht müsse um digitale Medien ergänzt werden, um zukunftsfähig zu sein. Alle Klassensäle sind mit Smartboards ausgestattet und Tablets sind fester Bestandteil des Unterrichts.

Rektor sieht sich in der Rolle des „Teamplayers“

Die Klingbachschule ist zudem Schwerpunktschule und unterrichtet Kinder mit und ohne Förderbedarf gemeinsam. Damit das gelingt, müssen Grundschullehrer, Sonderschullehrkräfte und pädagogisches Fachpersonal eng kooperieren. Möschter sieht sich dabei in der Rolle des „Teamplayers“ und lädt das Kollegium und die Eltern dazu ein, ihre Ideen und Anregungen einzubringen. „Mir ist es wichtig, eine vertrauensvolle und respektvolle Zusammenarbeit zu fördern, um das Beste für unsere Kinder zu erreichen“, so sein Wunsch.

Über die Region hinaus bekannt ist die Ganztagsschule für ihr musisches Profil. Für ihre musikalische Arbeit wurde sie mehrfach auf Landesebene ausgezeichnet. Neben dem regulären Musikunterricht können die Kinder Angebote wie Musical, Trommeln, Ukulele oder Rap wählen. Die Ergebnisse präsentieren sie dann am Ende des Schuljahres bei der Aufführung des „Musischen Bandes“.

Die Klingbachschule sieht der neue Rektor gut aufgestellt. Doch es bleibe eine ständige Aufgabe, die Schule weiterzuentwickeln – gemäß dem Motto: „Lernen gestalten, Vielfalt schätzen und Talente stärken.“