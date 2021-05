Zwei Verkehrsinseln und ein Radstreifen sollen die Eichbornstraße sicherer machen. Dafür müssen Parkplätze weichen, was nicht allen Anwohnern gefällt. Einige äußerten ihre Bedenken bei einer digitalen Versammlung. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) konnte nicht jeden zufriedenstellen. Ein Streitpunkt bleibt noch offen.

Raser sollen gebremst werden, für Fußgänger und Radfahrer soll es sicherer werden. Der Preis dafür ist der Wegfall von Parkplätzen. Die Planungen, die Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) und Mobilitätsabteilungsleiter Ralf Bernhard den Anwohnern der Landauer Eichbornstraße am Mittwochabend bei einer digitalen Versammlung vorstellten, sind ein Kompromiss, wie Hartmann sagt: „Wir müssen einen fairen Mittelweg finden, der die Stadt für alle Verkehrsteilnehmer möglichst gerechter macht.“

Zwei Überquerungshilfen soll es künftig geben. Eine östlich des Knotenpunktes Hans-Meyer-Weg/Mühlhausenstraße und eine am Knotenpunkt Löhlstraße/Luitpoldstraße. Hier wird jeweils der Parkstreifen zur Fahrbahn umgebaut. Die Verkehrsinseln sollen zwei Effekte haben. „Zum einen muss man so nur eine Fahrbahnseite überqueren“, sagt Bernhard. „Zum anderen ist die Straße für Autos, die in die Stadt fahren, nicht mehr gerade. Diese müssen dann automatisch ihre Geschwindigkeit senken.“ Der Mobilitätsabteilungsleiter betont, dass dies insbesondere der Sicherheit der Schüler zugutekomme, die zum Beispiel in die Konrad-Adenauer-Realschule möchten. Der Aufenthaltsraum in der Straßenmitte der Eichbornstraße soll zwei bis 2,50 Meter breit sein. Genug Platz also, um auch mit dem Fahrrad darauf zu stehen.

„Warum unsere Seite und nicht die andere?“

Dass die Tempobremse funktioniere, habe eine ähnliche Maßnahme im vergangenen Jahr in der Industriestraße gezeigt. Über die Eichbornstraße fahren laut Bernhard täglich rund 4500 Fahrzeuge ein und aus. Zusätzlich mit der Tempo-30-Zone in Süden müssten künftig zumindest stadteinwärts fahrende Autos ihr Tempo drosseln. Für eine durchgehende Tempo-30-Zone sei die Gefahrenlage nicht hoch genug.

Auch den Radfahrern, die laut Hartmann etwa 29 Prozent des Verkehrs ausmachen, soll geholfen werden. Mit einem Fahrradschutzstreifen stadtauswärts, also bergauf. „Für Radfahrer ist es immer mühseliger bergauf. Sie kommen dann in Konflikt mit den Autos“, sagt Bernhard. Der 1,50-Meter breite Streifen, der im Gegensatz zu einem echten Fahrradweg, von Autos befahren werden darf, spaltete die rund 50 teilnehmenden Anwohner der digitalen Versammlung. „Warum unsere Seite und nicht die andere?“, ärgerten sich einige Anwohner der Nordseite. Schließlich fallen durch den Streifen 20 Parkplätze weg.

„Langsame Radfahrer ein größeres Risiko“

„Gegenüber sind die Parkstreifen mit einer Pflasterfläche baulich abgegrenzt. Außerdem gleicht sich ein Radfahrer bergab den Geschwindigkeiten der Autos an. Die langsam bergauf fahrenden Radfahrer sind ein größeres Verkehrsrisiko“, begründet Bernhard die Entscheidung. Für beidseitige Schutzstreifen sei die Straße nicht breit genug gewesen. Man habe sich entscheiden müssen.

Ein Anwohner hatte dennoch Sorgen. Seien doch auf der Nordseite Mehrfamilienhäuser und geringere Möglichkeiten, das eigene Grundstück zu befahren. „Wäre es demografisch also nicht sinnvoller, den Radweg auf der Südseite zu bauen?“, fragte er. Bernhard wies dies zurück: „Die Südseite hat nicht mehr Hofeinfahrten als die Nordseite. Die Grundstücksanzahl ist annähernd gleich.“

Mehr Sicherheit am Knotenpunkt

Ein anderer Anwohner sorgte sich um den südöstlichen Knotenpunkt, wo Autos regelmäßig um die Kurve schießen würden. „Ich gehe hier ungern mit meinen Kindern über die Straße“, sagte er. Der Knotenpunkt an Löhl- und Luitpoldstraße soll übersichtlicher und somit verkehrssicherer umgestaltet werden. „Der Einmündungsbereich wird verkleinert. Wir gewinnen dort 1,50 Meter Sichtbereich“, sagt Bernhard. Zusätzlich soll der Kreisverkehr zwischen Nordring, An 44 und Am Bürgergraben die Geschwindigkeit der in die Eichbornstraße einfahrenden Autos bremsen.

Eine Frage, die mehrere Anwohner stellten, blieb jedoch offen. „Darf ich auf der nördlichen Seite zum Be- und Entladen halten?“ Auf dem Fahrradstreifen gehe das nicht, sagt Hartmann, „vielleicht aber auf der Fahrbahn. Die Frage muss noch geklärt werden.“ Über das ganze Vorhaben wird am Mittwoch, 17. Februar, im Mobilitätsausschuss entschieden.

Geschwindigkeitsmesser und Blitzer

Geplant ist, zunächst Flüsterasphalt aufzubringen, der die Abrollgeräusche von Fahrzeugreifen minimieren soll. Anschließend werden Markierungen eingezeichnet und die Fußgängerüberwege gebaut. 50.000 Euro soll alles etwa kosten.

Hartmann will die Situation in den sechs bis neun folgenden Monaten beobachten. „Wir beschaffen Geräte zur Verkehrszählung, die man nicht sieht. Dann hängen wir auch mal sichtbare Geschwindigkeitsmesser auf“, sagt der Grüne. „Außerdem fällt die Geschwindigkeitsüberwachung künftig in kommunale Hände. Für die Polizei ist das zu viel.“ Ein härterer Strafenkatalog soll zum Nachdenken bringen. Außerdem soll in der Eichbornstraße geblitzt werden. „Kritische Punkte können dann in der Zukunft korrigiert werden“, sagt Hartmann.