Der Ortsbeirat Wollmesheim hat in seiner Sitzung am Dienstag seine Prioritätenliste für Investitionen erstellt, die das Stadtdorf gerne aus dem Landauer Stadtsäckel erfüllt sehen will.

Zu den bisher aufgenommenen Investitionen für den barrierefreien Umbau des Dorfgemeinschaftshauses, der nahezu fertig ist, und für ein neues Feuerwehrgerätehaus im Etat 2020 sowie den für 2022 vorgesehenen Ausbau der Dörstelstraße fordern die Wollmesheimer weitere 150.000 Euro im Haushalt 2021 für die Feuerwehr. Ergänzend zu den 2021 und 22 eingeplanten Investitionen von je 75.000 Euro für die Dorfplatzerneuerung wünscht sich Wollmesheim weitere 100.000 Euro im Jahr 2023. Zu der für 2021 geplanten Investition für den Friedhof sollen für die Erneuerung des dortigen Hauptwegs 2022 zusätzliche 70.000 Euro fließen. 150.000 Euro will Wollmesheim für die Erneuerung und den Ausbau des Radweges nach Landau. Und noch einen Wunsch hegen die Wollmesheimer: einen Wohnmobilstellplatz am Sportplatz.