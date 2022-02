Unbekannte sind in einem auf dem Waldparkplatz abgestellten Wohnwagen eingebrochen. Laut Polizei hat sich die Tat zwischen Mittwochvormittag und Freitagvormittag ereignet. Durch das gewaltsam geöffnete Fenster gelangten die Täter in das Innere des Wohnwagens und entwendeten einen Fernseher sowie eine Stereoanlage. Zudem nahmen die Täter die auf dem Dach angebrachte Satellitenschüssel mit. Der Sachschaden liegt bei rund 4500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, bittet die Polizeiinspektion Edenkoben, sich unter Telefon 06323 955-0 oder oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.