Am Montag gegen 16.45 Uhr ist in der Straße Im Justus in Landau ein dort abgestellter Wohnwagen in Brand geraten und nahezu vollständig abgebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gefährt bereits komplett in Flammen. Diese konnte nur noch verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Nach Angaben der Landauer Polizei liegen bisher keine Hinweise auf die Brandursache vor. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden. In der Straße Im Justus in Landaus Norden, an der unter anderem das Kart-Center liegt, werden häufig Fahrzeuge für längere Zeit abgestellt, darunter neben Wohnwagen auch Lkws oder Anhänger.