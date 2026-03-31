Die Stadt hantiert mit Zahlen, die zwei Jahre alt sind. Wie viele Wohnungen dank der neuen Satzung reaktiviert werden konnten, bleibt unklar.

Sehr ambitioniert und vollmundig hat die Stadt Landau vor zwei Jahren dem Leerstand auf dem Wohnungsmarkt den Kampf angesagt. Der Name Zweckentfremdungsverbotssatzung ist so sperrig wie die Arbeit für die Verwaltung mühselig ist. Nomen est omen.

Schon im vergangenen Jahr war deutlich geworden, dass die Verwaltung einen langen Atem braucht, um alle leerstehenden Wohnungen ausfindig zu machen. 500 bis 1000 Leerstände könnten es sein, hatte das Rathaus Ende 2023 gemutmaßt. Bei der Abfrage 2024 waren es am Ende 700. Dabei galten längst nicht alle Fälle im Sinne der Satzung als Leerstand.

Die aktuelle Jahresbilanz des auf fünf Jahre angelegten Projekts geht noch von 418 Leerständen aus. In den allermeisten Fällen hat das einen guten Grund. Wurden also summa sumarum 300 Wohnungen wieder auf den Markt gebracht dank der Satzung? Unklar. Denn viele Objekte davon fielen gar nicht darunter. Dennoch – und verständlicherweise – verkauft die Verwaltung das neue Druckmittel als Erfolg: Der Leerstand habe signifikant verringert werden können.

Das Problem ist zudem, dass die Zahlen inzwischen veraltet sind. Sie sind zwei Jahre alt. Niemand weiß also, wie viele Wohnungen in Landau heute leer stehen. Das ist ein starker Schwachpunkt in der Argumentation der Stadt. Bernd Löffel von der CDU bemerkt daher zurecht, dass die präsentierten Zahlen Anfang 2026 nicht mehr aussagekräftig sind. Aktuelle Angaben gibt es nicht, dafür müssten alle Hauseigentümer erneut angeschrieben werden.

Die Verwaltung setzt bei ihrer Satzung auch auf das Motto „Wer möchte sich schon gerne mit der Stadt anlegen?“ Sie geht davon aus, dass die Wohnungseigentümer in vorauseilendem Gehorsam melden, wenn bei ihnen etwas frei ist. Doch diese psychologische Wirkung allein reicht nicht, um den Immobilienmarkt wieder anzufüttern. Dazu kommt, dass gar nicht in jedem Fall Bußgeld angedroht wird. 500 Fälle lässt die Stadt liegen. Begründung: Der Aufwand sei zu hoch. Nicht gerade ein Zeichen aus dem Rathaus, dass man immer ernst macht.

Will die Stadt glaubhaft Wohnungspolitik machen, braucht es aktuelle Fakten. Deshalb ist eine neutrale Untersuchung und Bewertung notwendig, ob sich der Aufwand für Leerstandsbekämpfung lohnt. Zwar betont Oberbürgermeister Dominik Geißler, jede leer stehende Wohnung zähle und sei jede Anstrengung wert. Aber bei wachsenden Aufgaben und Personalproblemen in der Verwaltung sollte sich niemand Aufwand und Ergebnis schönreden.