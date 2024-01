In Landau hat Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) in Sachen Wohnungsnot die Daumenschrauben um die erste und vermutlich letzte Drehung angezogen: Seit wenigen Tagen müssen Hauseigentümer Auskunft geben, ob sie Leerstände haben. Das ist Welten entfernt von einer Leerstandssteuer, und die Stadtverwaltung hat sogar schon selbst Tipps gegeben, wie sich Ungemach vermeiden lässt („einfach Arbeitszimmer angeben“). Die Begeisterung hält sich trotzdem sehr in Grenzen. Für die Wohlwollenderen ist es zusätzliche Bürokratie, was stimmen könnte. Die Zornigeren sehen schon Stasi-Schnüffler am Werk und rechnen ganz fest mit Einquartierungen. Tatsächlich ist es nicht viel mehr als der Versuch, an valide Daten zum Leerstand und mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen – eine Globuli-Behandlung am offenen Herzen des Wohnungsmarkts. boe