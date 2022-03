In gleich zwei Wohnungen in der Obergasse bzw. in der Straße Am Sonderbach ist am Donnerstag eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Taten zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr. Zeugen hatten in diesem Zusammenhang eine männliche Person beim Verlassen eines der betroffenen Anwesen beobachtet und der Polizei gemeldet. Die Person sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zu weiteren Ermittlungsansätzen. Die Kriminalinspektion Landau bittet nun ergänzend um Hinweise und Zeugenmeldungen unter 06341 287-0 oder per E-Mail.