Während auf dem ehemaligen Hofmeister-Grundstück im Südwesten Landaus die Bauarbeiten für einen Wasgau-Lebensmittelmarkt begonnen haben, ist das Grundstück dahinter verkauft worden.

Die Adrienne und Otmar Hornbach-Stiftung hat den Zuschlag zum Bau von sechs Mehrfamilienhäusern an die Projektgesellschaft Wasgau Quartier GmbH & Co. KG gegeben. Gesellschafter sind der Landauer Architekt Robin Fuchs, Inhaber der Fuimo GmbH, und die VR Immobilien GmbH, eine Tochter der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau.

Zusammen realisieren sie über 60 Wohnungen, darunter zwei Wohnhäuser, die künftig als geförderter Wohnraum genutzt werden. Mit dem Baubeginn ist in etwa einem halben Jahr zu rechnen, sodass die Wohnungen Mitte bis Ende des Jahres 2023 fertiggestellt werden können, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung.

„Entscheidend für uns war, dass wir Investoren finden, denen die regionale Förderung und Entwicklung ebenso am Herzen liegen wie unserer Stiftung. Wir legen Wert darauf, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die langfristige Lösungen entwickeln und die der Breite der Gesellschaft dienen“, betont Stiftungsvorstand Peter Hornbach.

Hochwertige Häuser

Robin Fuchs möchte an die Idee der naturnahen Gestaltung des Wasgau-Markts und der Parkplätze anknüpfen: „Unser Ziel ist es, architektonisch hochwertige Wohnhäuser zu schaffen, die sich harmonisch in die Neugestaltung des Stadteingangs einfügen.“ Nach dem architektonischen Gestaltungsleitfaden, der vom Architekten Frank Kirschthaler in Abstimmung mit der Stadt Landau erarbeitet wurde, wird in den nächsten Wochen der Entwurf der Wohnhäuser durch das Landauer Architekturbüro Hausgemacht, an dem Fuchs beteiligt ist, weiterentwickelt und danach umgesetzt.

Das Büro hat in Landau bereits einige Projekte verwirklicht, beispielsweise den Neubau des Pfarrheims an der Marienkirche geplant. Außerdem zeichnet es für die im Bau befindlichen Neubauten in der Reiterstraße und der Waffenstraße verantwortlich und hat ehemalige Kasernen-Garagen- und Werkstattgebäude im Wohnpark am Ebenberg zu Reihenhäusern umgestaltet.

Laut Marco Kern, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau, ist das Wasgau-Quartier für die Bank ein weiteres großes Bauprojekt, das, neben der Gestaltung der neuen Geschäftsstelle und der Wohngebäude in Wollmesheim, ebenfalls auf Wollmesheimer Gemarkung realisiert wird.