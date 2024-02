Es fühlt sich ein wenig so an wie in einem Freilichtmuseum. Fachwerk und Tabakschuppen sind prägend für die Ortsgemeinde Hayna. Auch in modernen Wohnhäusern spiegelt sich der historische Charakter des Ortsbilds wider. Was hat es mich diesem besonderen Flair auf sich? Mehr zum Thema lesen Sie hier