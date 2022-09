Die Ortsgemeinde Queichhambach will sich bei der Landesregierung um die Einrichtung eines sogenannten Wohnpunkts bewerben. Unter dem Motto „Wohnen mit Teilhabe“ ist darunter ein Projekt zu verstehen, das sich vor allem an ältere Menschen wendet, die in einer Art Wohngemeinschaft zusammenleben wollen, in der aber jeder Teilhaber über eine eigene Wohnung verfügt. Vorgesehen ist ein Haus mit acht Wohnungen und Gemeinschaftsräumen. Auf Anfrage teilte Ortsvorsteherin Alexandra Schnetzer mit, der Ortsbeirat habe so beschlossen. Es handele sich um einen Neubau. Der Bauplatz sei vorhanden und liege gegenüber der Bushaltestelle. Schnetzer ergänzte, es könnten auch ähnlich einem Mehrgenerationenhaus jüngere Bewohner teilhaben. Ein Projektberater werde zur Verfügung gestellt. An die älteren Bewohner im Dorf habe man bereits Fragebögen verteilt, um feststellen zu können, wie weit Interesse an der Einrichtung besteht. |ppo