Der Wohnpark am Ebenberg ist in mehrerlei Hinsicht eine Besonderheit. Christoph Kamplade erzählt RHEINPFALZ-Lesern bei einem Rundgang, warum. Eine Bewohnerin will den Bauamtsleiter direkt festnageln, weil ihr ein Sonnenschutz fehlt.

Schon die erste Station macht deutlich, warum der Wohnpark am Ebenberg ein Pfund ist, mit dem die Stadt Landau wuchern kann. Der Leiter des städtischen Bauamtes, Christoph Kamplade, selbst Stadtplaner und