Der Vorwurf ist leicht zur Hand: Person XY verhindert einen Straßenneubau, nur weil der Verkehr sie dann selbst träfe. Solche Vorwürfe sind oft Teil politischer Spielchen, aber fair sind sie nicht. Jetzt traf eine solche Argumentation Mörzheims Ortsvorsteherin Dorothea Müller (CDU), die sich gegen den Anschluss eines geplanten Neubaugebiets per Straße an ein bestehendes Viertel positionierte und stattdessen für einen Fuß- und Radweg aussprach.

Drei Ortsbeiräte nannten süffisant in einem Schreiben an die RHEINPFALZ auch die Privatadresse Müllers als möglichen Grund für deren Haltung. Klar, wäre die Verbindung so gekommen, wäre auch mehr Verkehr am Haus der Ortsvorsteherin vorbeigeflossen – aber eine Unterschriftensammlung plus die Unterstützung des Fachamts der Stadt haben den Bau verhindert. Völlig zurecht, nur so nebenbei erwähnt.

Schauen Sie mal, wer wo wohnt

Das ist nicht der einzige Fall, bei dem der Wohnort eines Kommunalpolitikers bei Entscheidungen angeblich eine Rolle gespielt haben soll. Schauen Sie beispielsweise, welcher Landauer Bürgermeister seine Wohnstraße An 44 zur ersten Fahrradstraße Landaus gemacht hat. Oder welche Stadträtin an der Hindenburgstraße wohnt, für deren Verkehrsberuhigung sie sich einsetzt. Oder wer so alles in der Innenstadt lebt, die jetzt mehr oder weniger ganz zur verkehrsberuhigten Zone werden soll. Da wird dann schnell mal unterstellt, dass jemand sein eigenes Süppchen kocht. Die ganzen Vorwürfe sind in ihrer Struktur wahrscheinlich so alt wie das Rad und die Kommunalpolitik.

Drehen wir die Argumentation mal um: Verkehrsberuhigung ist immer gut für Anwohner. Aber man kann ja nicht auf Verbesserungen verzichten, nur damit alle in ihrem Elend gleich behandelt werden. Am besten wäre wohl, wir würden öfter mal überlegen, ob die nächste Fahrt wirklich nötig ist oder ob man nicht auch mal laufen oder radeln könnte. Das ist übrigens keine grüne Ideologie, sondern Vernunft.

Die Entscheidungen sind in der Regel richtig

Es ist auch beileibe nicht so, dass die genannten Entscheidungen schlecht wären. Eine Fahrradstraße ist nur dann auszuweisen, wenn massig Radverkehr über sie fließt – und das ist in An 44 der Fall. Darunter sind extrem viele Schüler, aber auch Studierende.

Die Hindenburgstraße ist schwer zu überqueren. Weil sie eine große Zubringerstraße in die Innenstadt ist, ist das wohl auch nur schwer zu ändern. Aber rechtfertigt das Denkverbote?

Und die City zu guter Letzt gewinnt durch eine bessere Aufenthaltsqualität – und mit ihr jeder, der dort lebt, handelt, arbeitet, einkauft oder einkehrt. Wobei man auch mal mehr gegen den Abkürz-/Schleichverkehr durch die Fußgängerzone und die regelmäßigen Parker vor der Sparkasse vorgehen könnte. Für ersteren, den fließenden Verkehr ist die Polizei zuständig. Das könnte sich ja ändern.

Um den Kreis ins Stadtdorf zu schließen: Auch der Gedanke, das Trio aus Mörzheim wollte lediglich anderen den Schwarzen Verkehrs-Peter zuschieben, ist charmant, zielt aber ins Leere: Der Verkehr wird wohl zumindest teilweise an deren Häusern vorbeifahren. Um sich selbst zu entlasten, hätten sie das Neubaugebiet verhindern müssen. Haben sie aber nicht. Das war auch eine richtige Entscheidung.